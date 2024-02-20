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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الأعلى للجامعات يكشف موعد انتخابات الاتحادات الطلابية.. ورئيس جامعة حلوان: تعد قادة للمستقبل وتدرب على الديمقراطية

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية
  • الاعلي للجامعات يكشف موعد انتخابات الاتحادات الطلابية
  • رئيس جامعة حلوان : الاتحادات الطلابية نموذج مصغر يعمل علي اعداد قادة المستقبل
  • جامعة حلوان : انتخابات اتحاد الطلاب تدريب علي الديموقراطية للطلاب

كشف المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2024 قبل بدء شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم فقط بإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وأوضح أنه يتم إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات وفقاً للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية تعد جزءاً رئيسيا ليخوض الطلاب التجربة الديموقراطية في الجامعات.

و صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية  في تنمية قدرات الطلاب، فإنها تعد مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب.

وأشار قنديل إلى اهتمام جامعة حلوان بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

و تابع الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان  ان الاتحادات الطلابية و الانتخابات  تدرب الطلاب على الديموقراطية و تعطيهم حرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية

و تابع انه  تهدف الاتحادات الطلابية إلى تطوير مهارات القيادة لدى شباب الجامعات المصرية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء.

 

ويتكون الاتحاد من عدة لجان لكل لجنة لها مجموعة من المهام .

لجنة الأسر:

تختص بتشجيع الطلاب تكوين الأسر بالكليات ودعم نشاطها والتنسيق بين أنشطتها المختلفة بالكليات ، إضافة إلى الإشراف على الرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الجامعة.

اللجنة الثقافية:

تختص اللجنة بتنظيم أوجه النشاط الثقافي التي تؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع واحتياجات تطوره، كما تعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

اللجنة الرياضية:

تختص بالعمل على بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها، كما تختص بتنظيم النشاط الرياضي بالكلية عن طريق تكوين الفرق الرياضية، وإقامة المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

 اللجنة الفنية:

تختص بأنشطة (التمثيل - الكورال - الفنون التشكيلية - التصوير الضوئي - الفنون الطرزية وغيرها).

لجنة الجوالة:

تختص لجنة الجوالة والخدمة العامة بتنظيم أوجه حركة الكشف والإرشاد على الأسس السليمة وفقًا لمبادئها، وكذلك تنفيذ برامج خدمة البيئة التي يقرها مجلس الكلية والأقسام، بما يسهم في تنمية المجتمع والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذها بمشروعات الخدمة العامة القومية التي يحتاجها الوطن.

 اللجنة الاجتماعية:

تختص بالنشاط الاجتماعي والرحلات بالعمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وإشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الجامعية فيهم، وذلك عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية، كما تختص اللجنة الاجتماعية بدعم الطلاب غير القادرين ماديًا من ميزانية التكافل الاجتماعي، ووفقًا لبحث الحالة الذي يتم إجراؤه بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالكلية، كما يدخل في اختصاصات اللجنة توزيع دعم الكتاب الجامعي على الطلاب بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

علاوة على ما يمكن أن تنفذه اللجنة من حملات للتبرع بالدم أو الدعوة للتبرع للمؤسسات التي تقبل الإعانات الخيرية، مثل معهد القلب أو معهد السرطان، وتنظم اللجنة سنويا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية، إضافة إلى إقامة دوري للشطرنج.

اللجنة العلمية:

تختص اللجنة العلمية بنشر الوعي العلمي والثقافي بين طالبات الكلية وتنمية القدرات الذهنية، من خلال تكوين فرق علمية مختلفة مثل فريق الابتكار، الكمبيوتر، الأبحاث العلمية.

 

كما نوضح شروط الترشح لانتخابات اتحادات الطلابية بالجامعات:


-أن يكون الطالب محمود السيرة، وحسن السمعة.

-أن يكون الطالب الذي يرغب في الترشح للانتخابات الطلابية متمتعًا بالجنسية المصرية.

-أن يكون الطالب مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل.

-أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية ولم يرسب في أكثر من مقررين التي سجلها في العام الماضي.

-أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها.

-لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

-لا يكون منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

 

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