القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
مصرع 12 شخصا وفقدان 4 آخرين بانهيار جسر قيد الإنشاء في الصين.. فيديو

القسم الخارجي

قضى 12 عاملا نحبهم ولا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، جراء انهيار جسر قيد التشييد فوق "النهر الأصفر" في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الجمعة، حين انقطع كابل فولاذي خلال عملية شده، ما تسبب في انهيار أحد أقواس العارضة الفولاذية بطول 108 أمتار، بينما كان 16 عاملا يتواجدون في موقع العمل بمحافظة جيانتسا التابعة لولاية هوانغنان التبتية ذاتية الحكم.

وبحسب وسائل الإعلام فأن الجسر المنهار كان لا يزال في طور الإنشاء، ويتكون من هيكل فولاذي مقوس، وكان من المقرر الانتهاء من ربط امتداده الرئيسي مع نهاية الشهر الجاري.

وبحسب التقارير، شارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 800 شخص، إلى جانب 91 مركبة، و27 قاربا، ومروحية، وخمسة روبوتات، كما تم تخصيص ستة مستشفيات محلية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأكدت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أنها أرسلت فريقا فنيا إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ، مشددة على ضرورة تحديد أسباب الانهيار في أقرب وقت، واتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
 

