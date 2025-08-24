مصرع 12 شخصا وفقدان 4 آخرين بانهيار جسر قيد الإنشاء في الصين.. فيديو

قضى 12 عاملا نحبهم ولا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، جراء انهيار جسر قيد التشييد فوق "النهر الأصفر" في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح الجمعة، حين انقطع كابل فولاذي خلال عملية شده، ما تسبب في انهيار أحد أقواس العارضة الفولاذية بطول 108 أمتار، بينما كان 16 عاملا يتواجدون في موقع العمل بمحافظة جيانتسا التابعة لولاية هوانغنان التبتية ذاتية الحكم.

وبحسب وسائل الإعلام فأن الجسر المنهار كان لا يزال في طور الإنشاء، ويتكون من هيكل فولاذي مقوس، وكان من المقرر الانتهاء من ربط امتداده الرئيسي مع نهاية الشهر الجاري.

وبحسب التقارير، شارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 800 شخص، إلى جانب 91 مركبة، و27 قاربا، ومروحية، وخمسة روبوتات، كما تم تخصيص ستة مستشفيات محلية لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأكدت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أنها أرسلت فريقا فنيا إلى موقع الحادث للإشراف على جهود الإنقاذ، مشددة على ضرورة تحديد أسباب الانهيار في أقرب وقت، واتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.



