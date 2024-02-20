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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

متى يبدأ رمضان 2024؟ اكتشف الموعد الصحيح حسب البحوث الفلكية!

صور ارشيفية
صور ارشيفية

يسعى الكثيرون لمعرفة كم يومًا متبقيًا على شهر رمضان 2024، حيث يعتبر هذا الشهر المبارك فرصة للتقرب إلى الله وتحقيق النجاح الروحي والديني. لذلك، سنقدم في هذا التقرير معلومات دقيقة حول الايام المتبقية علي شهر رمضان لعام 2024 ومتى يتوقع بدايته بناءً على البحوث الفلكية.
 

رمضان شعبان البحوث الفلكية القمر الشمس موعد شهر رمضان

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