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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي في بيان رسمي: علاقتنا بالزمالك تاريخية

الإسماعيلي والزمالك
الإسماعيلي والزمالك

يثمن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين.

ويعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أياً كان انتماؤها، وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية.

ويتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وكافة الجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير، مشددًا على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع و لوطننا الحبيب مصر.

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