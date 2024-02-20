وحدة جديدة للعناية المركزة للأطفال بحميات الزقازيق بتكلفة 2 مليون جنيه

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه تم الانتهاء من التجهيزات الطبية بالعناية المركزة الجديدة للأطفال بمستشفى الحميات بالزقازيق، بقدرة استيعابية 6 أسرة، وتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، وسيتم تشغيلها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتقديم الرعاية الطبية لمرضى الحميات من الأطفال.



وأضاف مسعود، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تابع انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وأعمال التطوير التي تمت بمستشفى الحميات بالزقازيق، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتفقد مسعود، أعمال التطوير والتوسعات التي تمت حتى الآن بالمستشفى ضمن خطة وزارة الصحة، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، ويتضمن قسم للكلى الصناعية، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لتصل القوة الاستيعابية للمستشفى إلى 119 سريرا، وتمت مناقشة احتياجات العناية الجديدة للأطفال من القوى البشرية لتشغيلها، مع التأكيد على التدريب الجيد لهم على أداء الخدمة، والتعامل مع الأجهزة الطبية.



وتابع مسعود الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحميات،: تم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ومن توافر اللقاحات والأمصال، كما تم الاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ومدى تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بكافة الأقسام، ومنها الأقسام الداخلية "النساء والرجال والأطفال"، والعناية المركزة لأمراض الكبد وعناية الحميات، والتي تم تطويرهما وتوسعتهما لتصل إلي 19 سريرا.



وتم مناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة من قبل اللجان العلمية، وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة مرضية، كما جرى متابعة تشغيل العيادة الجديدة لطب الأسنان بالمستشفى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة للعمل بها.

