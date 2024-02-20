أستاذ مناعة بالأزهر: هرمونات الذكورة سبب سقوط الشعر عند البنات

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن سقوط الشعر يعتبر من إشارات الجسد عن وجود خلل فى الجسم، وبالتالى فى حال ضعف الشعر أو سقوطه يجب الذهاب إلى الطبيب.

وتابعت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، في تصريح لها: من أسباب سقوط الشعر، وجود اضطراب فى الهرمونات، زيادة هرمونات الذكورة لدى البنات، هرمونات الرضاعة ممكن تسبب فى سقوط شعر السيدة المرضع".

وأضافت: "لو حصل سقوط للشعر لازم نروح للدكتور ونعمل تحاليل للفيتامينات والهرمونات حتى يتعرف الطبيب على السبب والمشكلة الصحية".