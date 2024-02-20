دراسة: فيتامين "ك" يلعب دورا في الوقاية من الخرف

تمكن باحثون أمريكيون في كلية الطب جامعة "واشنطن" - خلال دراسة أجروها - من التوصل إلى الخواص الوقائية التي يحملها فيتامين"ك" والتي تساهم في الوقاية من الخرف، حيث يلعب الفيتامين دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ ومنع التدهور المعرفي.

يأتي فيتامين "ك" في شكلين (ك 1)، الموجود في الخضروات الورقية والزيوت النباتية، و(ك 2) الموجود في اللحوم والجبن والبيض وكلا الشكلين مهمان للصحة، لكنهما يلعبان أدوارا مختلفة في الجسم.

أشارت العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين ارتفاع مستويات فيتامين "ك" وتحسين صحة الدماغ فعلى سبيل المثال يشارك فيتامين "ك" في إنتاج الشحميات السفينغولية، وهي فئة من المركبات في أغشية خلايا الدماغ الضرورية للحفاظ على بنية الخلية وتسهيل إشاراتها.

كما وجدت إحدى الدراسات المنشورة في "مجلة علم الأعصاب" أن المدخول الغذائي العالي من فيتامين "ك" كان مرتبطا بأداء إدراكي أفضل لدى الأفراد المسنين.. وكان أداء المشاركين الذين لديهم مستويات أعلى من تناول فيتامين "ك" أفضل في مهام الذاكرة والانتباه من أولئك الذين لديهم مستويات أقل من المدخول.

لاحظ مشروع بحثي آخر أن فيتامين "ك" يمكن أن يمنع تراكم بعض البروتينات في الدماغ، والتي ترتبط بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.