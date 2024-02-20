إبراهيم عيسى: العلم خارج مشهد صناعة القرار الحكومي في مصر|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لا يصح في توقيت هذا العصر أن لا يتواجد علم الاقتصاد والإدارة والسياسة في المناقشة، مشددًا على أن العلم خارج مشهد صناعة القرار الحكومي في مصر رغم أنهم أساتذة، موضحًا أنه يبدو لهم أن العلم مناهج تدرس في الجامعات ولا يتم بناء عليها القرارات الحكومية أو الإجراءات الوزارية.

وأوضح " إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا أمام مشهد في المنطوق الرسمي للحكومة المصرية في نواحي الحياة استخفاف بالعلم، مشددًا على أن الاستخفاف بالرأي وهو موجود في ردود أفعال أطراف الحكومة على الأراء سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، منوهًا بأن ألمها يكون أكبر في حالة أن هذا الاستخفاف يكون صادر من الحكومة.

وأوضح إبراهيم عيسى أن هناك استخفاف بالاحتجاج هو نوع جديد من الاستخفاف، مشددًا على أن الرد الشعبي على هذا الاستخفاف يكون بالاستخفاف بالمخاطر والإجراءات والقانون والشخصيات.