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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص بفرق الدوري .. طلب عاجل من حسام حسن إلى اتحاد الكرة

حسام حسن
حسام حسن

قال الإعلامي محمد شبانة، إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليص عدد فرق الدوري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب، مؤكدًا أنه ملف شائك للغاية، في ظل بحث الجميع عن المداخيل المالية، والتي لا تأتي إلا بكثرة البطولات والمباريات.

وأضاف “شبانة” عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "لا أعلم هل ستتم الموافقة على مُقترح حسام حسن من  اتحاد الكرة، وهل هذا القرار مُفيد للكرة المصرية أم لا؟

وتابع: "علمت أن هناك مقترحًا بالإشراف على منتخب مصر من خارج اتحاد الكرة المصري، وبالتالي لن يكون هناك دور تمامًا لمسئولي الاتحاد مع المنتخب".

تعرّض حسام حسن لأزمة صحية 

وكان قد تعرّض العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

وكان من المفترض أن يستمر العميد تحت إشراف الأطباء خلال الـ 24 ساعة المُقبلة ولكنه فضّل  أن يخرج من المستشفى بعد تحسّن حالته الصحية بشكل نسبي.

جاء ذلك في منشور تم تداوله رفقة صورة العميد من داخل المستشفى على فيسبوك، والتي جمعت أيضًا التوأم إبراهيم حسن.

وكان نادي الإسماعيلي قد حرص على تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم "حسام حسن وإبراهيم حسن"، على هامش مباراة الإسماعيلي والزمالك والتي لعبت باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز مساء أمس الأول الإثنين وانتهت بالتعادل السلبي.

حسام حسن الاتحاد المصري لكرة القدم محمد شبانة منتخب مصر فرق الدوري المدير الفني لمنتخب مصر

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