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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شريف سلامة ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "كامل العدد"

صدى البلد

شارك الفنان شريف سلامة مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسل “كامل العدد” الجزء الثاني ،عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، وظهر برفقة الفنانة دينا الشربينى.

وطرحت الشركة المتتجة لمسلسل  كامل العدد بلس1، البروم الرسمي عبر صفحتهم على فيسبوك استعدادا لعرضه فيموسم رمضان 2024.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم  شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب والذي أكد لنا فىتصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي متمنيا ان ينال الجزء الثاني نفس نجاحالجزء الأول.  وأضاف حمزة والذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمر تصويرالمسلسل لشهر يناير القادم.  


ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كاملالعدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانةالقديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

احمد جمال سعيد الفنانة دينا الشربيني الفنان شريف سلامة دينا الشربيني خالد الحلفاوي مسلسل كامل العدد موسم رمضان 2024 مسلسل “كامل العدد” كامل العدد بلس1

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