مش عاوزين نرجع لورا|تعليق ناري من إعلامي على إساءة جماهير الإسماعيلي للزمالك

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي ما حدث من جماهير الإسماعيلي أمام الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : “مينفعش اللي عمله جماهير الإسماعيلي ومش عاوزين نرجع 10 سنين لورا”.



ويثمن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، زيارة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لنادي الإسماعيلي على هامش مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن تلك الزيارة تعمق الروابط التاريخية القوية بين إدارة وجمهور الناديين.

وأعلن مجلس الإدارة رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص أياً كان انتماؤها، وبالأخص جماهير الأندية الشعبية الجماهيرية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية.

وتقدّم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالشكر والتقدير لرابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وكافة الجهات والأجهزة المعنية، للقرار التاريخي بزيادة أعداد الجماهير، مشددًا على ضرورة استغلال ذلك الجهد وهذا القرار في صالح الكرة المصرية والعمل على نبذ التعصب الأعمى من ملاعبنا لما فيه الخير للجميع ولوطننا الحبيب مصر.