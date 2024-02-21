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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد إمام: إيرادات فيلم الحريفة تخطت "أبو نسب"

صدى البلد

احتفل الفنان محمد إمام بتحقيق فيلمه “أبو نسب إيرادات بلغت 50 مليون جنيها.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:"الحمدلله ابو_نسب 50 مليون إيرادات في #مصر و في نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم #الحريفة .. فيلم شبابي جميل معمول بحرفية عالية و ابطاله هما نجوم المستقبل .. مبروك لكل صناعة اللي معظمهم أصدقائي .. هفوتلكم المره دي انكم عدتوني في الإيرادات.

احتفظ فيلم “ أبو نسب ” بطولة الفنان محمد عادل إمام بتواجده في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي. 

احتل فيلم “أبو نسب” المركز الثالث في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والعربية الأكثر تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع في السينمات السعودية. 

 

 

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

ويجمع  فيلم " أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

 

 

 

الفنان محمد عادل إمام الفنان محمد امام عبد الرحمن توتا فيلم “أبو نسب” فيلم أبو نسب فيلم الحريفة

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