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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. محمد إمام: إيرادات فيلم الحريفة تخطت "أبو نسب".. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
 

طرح البوستر الرسمى لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

نشر الفنان شريف رمزى البوستر الدعائى لمسلسل “خالد نور وولده نور خالد” عبر حسابه بتطبيق  إنستجرام.

وكتب شريف رمزى:"مسلسل خالد نور و ولده نور خالد في رمضان ٢٠٢٤ علي مصر و منصة شاهد عمل إستثنائي متعملش زيه قبل كده إن شاء الله يعجبكم تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي و من وإخراج الأستاذ محمدأمين و من إنتاج المنتج أمير إبراهيم شوقى"
 

محمد إمام: إيرادات فيلم الحريفة تخطت "أبو نسب"

احتفل الفنان محمد إمام بتحقيق فيلمه “أبو نسب إيرادات بلغت 50 مليون جنيها.

وكتب محمد إمام عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:"الحمدلله ابو_نسب 50 مليون إيرادات في #مصر و في نفس الوقت سعيد بتجربة فيلم #الحريفة .. فيلم شبابي جميل معمول بحرفية عالية و أبطاله هما نجوم المستقبل .. مبروك لكل صناعة اللي معظمهم أصدقائي .. هفوتلكم المره دي انكم عدتوني في الإيرادات.
 

أحمد السقا ينشر بوسترات جديدة لمسلسل "العتاولة"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “العتاول مجموع من البوسترات الجديدة عبر موقع الصور والفيديوهات ”إنستجرام ” ،بوسترات من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان . 

وشارك الفنانة أحمد السقا مجموعة من البوسترات عبر حسابه بتطبيق إنستجرام وكتب :" العتاولة".


 


 


 


 


 

أحمد عبد الوهاب إيرادات فيلم الحريفة رمضان ٢٠٢٤ شريف رمزي مسلسل خالد نور وولده نور خالد مسلسل العتاولة

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