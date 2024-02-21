عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجاهد يكشف عن موقفه مع نجم الزمالك شيكابالا

صدى البلد

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة، عن موقفه تجاه لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا. 

وقال خلال لقائه مع الاعلامي أحمد شوبير: "الأزمة مع شيكابالا كانت سوء تفاهم وانتهت في الملعب، واحترمه على المستوى الشخصي". 

ونشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد مجاهد بشأن راتب كارلوس كيروش عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “شوبير” : ملعب أون تايم | أحمد مجاهد "كارلوس كيروش بتاريخه الكبير ونجاحاته في التدريب راتبه لم يتخط الــ 70 ألف يورو مع المنتخب أثناء تواجدي رئيساً لاتحاد الكرة.

اتحاد الكرة السابق احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير الزمالك شيكابالا لاعب نادي الزمالك نجم الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

شوبير يكشف مفاجأة نارية بشأن راتب كيروش

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. ردده يجبر بخاطرك

ترشيحاتنا

جرحى وقتـ.لى.. تعرض جنود الاحتلال لـ3 حوادث خطيرة في غزة

مؤامرة معادية.. إيران تتهم إسرائيل بالضلوع في الهجوم على خطوط أنابيب الغاز

ربطها بـ«جنزير» وضربها بـ«خرطوم».. ننشر تفاصيل اعتداء عامل على زوجته في المعصرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

نجم تونسي يدخل على رادار الأهلي لتعويض ديانج .. تفاصيل

انفجار جديد.. الإعلام العبري يعترف بقلقه من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

لن تصدق ماذا وجد أفضل مصوّر لهذا العام تحت الماء؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ