أحمد مجاهد يكشف عن موقفه مع نجم الزمالك شيكابالا

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق باتحاد الكرة، عن موقفه تجاه لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا.

وقال خلال لقائه مع الاعلامي أحمد شوبير: "الأزمة مع شيكابالا كانت سوء تفاهم وانتهت في الملعب، واحترمه على المستوى الشخصي".

ونشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد مجاهد بشأن راتب كارلوس كيروش عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “شوبير” : ملعب أون تايم | أحمد مجاهد "كارلوس كيروش بتاريخه الكبير ونجاحاته في التدريب راتبه لم يتخط الــ 70 ألف يورو مع المنتخب أثناء تواجدي رئيساً لاتحاد الكرة.