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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: تدمير حماس فقط سيؤدي إلى عودة الأسرى

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش

علق وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريش على العاصفة التي أحدثها أمس بقوله إن "عودة الأسرى الإسرائيليين ليست هي الأهم"، وقال: "لن أتوقف عن قول الحقيقة.. يجب أن نهزم وندمر حماس، وفقط بهذه الطريقة، سنتمكن من إعادة الأسرى إلى ذويهم وتحرير بلد بأكمله من الأسر".

 

وخاطب سموتريتش أهالي الأسرى: "ليس لديكم أدنى فكرة عن مدى عزيزتكم على قلبي وكم أذهب للنوم كل ليلة وأستيقظ كل صباح بالتزام عميق بعودة أحبائكم".

 

وأثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، عاصفة غضب شديدة داخل الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية.

وهاجم الوزير وعضو مجلس الحرب بيني جانتس وقال إن "إعادة الإسرى ليس هدفنا في الحرب فحسب، بل هو واجبنا الأخلاقي كدولة وكشعب.. إنه الشيء الأكثر إلحاحا.. لن نفوت أي فرصة لإعادتهم إلى ديارهم".

وفي لقاء على القناة الثانية الإسرائيلية رد سموتريش على سؤال أهمية إعادة الأسرى، وقال إن عودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة ليس الأمر الأهم.

وأضاف سموتريتش: نحن بحاجة إلى تدمير حماس.. هذا مهم للغاية، لكنك تفهم أيضًا أن القول "بأي ثمن" يمثل مشكلة.. يجب إعادة الأسرى، ويجب ممارسة الضغط على حماس".

من جانبه هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قائلاً: "إن هجوم سموتريتش على عائلات الأسرى هو وصمة عار أخلاقية. لا يمكن للأشخاص الذين لا قلب لهم أن يستمروا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية".

المتطرف بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي عودة الأسرى الإسرائيليين حماس الحرب على قطاع غزة إسرائيل

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