طالب يشرع في إنهاء حياة جاره بسوهاج.. والسبب صادم

أصيب عامل في بداية العشرينات من العُمر، بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، على يدي طالب قد تعدى عليه بالضرب بعصا شوم؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو "محمد ص.ع.م، 23 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز"، بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ، ادعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته المدعوة (عواطف ع.م.ع، 54 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية)، اتهمت المدعو (حازم م.ص.م، 23 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على نجلها بالضرب بعصا شوم، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.