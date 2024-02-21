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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدوان إسرائيلي.. انفجارات عنيفة في منطقة سكنية بدمشق

انفجارات في سوريا
انفجارات في سوريا

أفادت وسائل الإعلام السورية بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة دمشق وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ استهدف منطقة كفرسوسة السكنية بدمشق.

وفي سياق آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات دوت في المنطقة الجنوبية لمدينة دير الزور، نتيجة قصف مجهول استهدف 3 مواقع على الأقل للميليشيات الموالية لإيران في بادية دير الزور الجنوبية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.

بالتوازي مع الاستهداف، هرعت 3 سيارات إسعاف إنطلقت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وجاء ذلك، بعد ساعات من استهداف الميليشيات لقاعدة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، بطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

واستأنفت المجموعات الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا، بعد توقفها لنحو أسبوع.

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