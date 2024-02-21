قتلى ومصابون في العدوان الإسرائيلي على دمشق |فيديو وصور

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق، في وقت سابق من اليوم.

وقبل قليل، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن عدونا إسرائيليا استهدف منطقة كفرسوسة السكنية في العاصمة السورية اليوم الأربعاء، بعد سماع دوي انفجارات قوية.

كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة السكنية على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق.

وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، بحسب "روسيا اليوم".