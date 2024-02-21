أكاديمية البحث العلمي تعلن عن إنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارا من اليوم، الأربعاء، سيتم فتح باب التقدم لإنشاء حاضنات تكنولوجية جديدة في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والشركات، والتجديد للحاضنات المتميزة المنتهى تعاقدها، وذلك تحت مظلة البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ودعت الأكاديمية جميع المهتمين إلى ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي: http:// submission. asrt. sci. eg/ في موعد أقصاه 21 مارس 2024.

وتهدف الأكاديمية هذا العام إلى ضم حاضنات جديدة في المجالات القائمة من جهات جديدة ذات خبرات واسعة، كما تسعى إلى ضم مجالات جديدة مثل: التكنولوجيا المالية Finceh –Cyber Security – الاستزراع السمكي البحري (محافظات البحر الأحمر وكفر الشيخ – مدن قناة السويس)- صنع في مصر (تعميق مكون محلي) – البتروكيماويات- الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى الحاضنات العامة التى تشتمل على أكثر من مجال.

ويعد برنامج “انطلاق” أكبر مظلة لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية في منظومة ريادة الأعمال والابتكار، حيث أنشأ البرنامج 43 حاضنة تكنولوجية.

ومن منطلق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجية للتنمية التكنولوجية الإقليمية، فقد حرصت الأكاديمية على أن تغطى مظلة انطلاق جميع ربوع مصر، وفي خلال 9 أعوام أنشأت الأكاديمية حاضنات تكنولوجية في 10 محافظات تغطى أقاليم مصر المختلفة (القاهرة- الإسكندرية- أسوان- أسيوط- سوهاج- بنها- قنا- السويس- طنطا- مطروح)، وذلك بهدف تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.

وتشجع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقوة ربط المخرجات البحثية بالجامعات ومراكز البحوث المختلفة بمجتمع رواد الأعمال لتسويق هذه المخرجات وتحويلها إلى شركات ناشئة.

أيضا تشجع بقوة الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى في مصر لإنشاء الحاضنات التكنولوجية الخاصة بها، ومثال على ذلك قيام أحد البنوك الكبرى بإنشاء حاضنة Fintech.

جدير بالذكر أن مجالات حاضنات انطلاق تغطى أكثر من 24 مجالا متنوعا (الزراعة - التكنولوجيا الخضراء - النسيج - النباتات الطبية - الأجهزة الطبية والتعويضية - السينما - الموضة والأزياء - التكنولوجيا الحيوية - صناعة الأثاث - إنترنت الأشياء - الذكاء الاصطناعي – التعليم - الصحة - الفضاء - التكنولوجيا الحيوية - الصحافة-... إلخ).

شروط الحصول على تمويل للاحتضان:

• أهمية المجال للمجتمع والاقتصاد المصري.

• وجود فريق إدارة قوي للحاضنة ومؤهل طبقا لبرامج الأكاديمية، وفي حالة عدم وجود الفريق لا تبدأ الحاضنة حتى حصولهم على الدورات التدريبية اللازمة لإدارة برامج الاحتضان.

• كذلك ضمان موافقة الإدارة العليا (رئيس الجامعة/ رئيس المركز البحثي) والتزامهم بتنفيذ الخطة كما وردت في المقترح وبعد تعديلها من قبل الأكاديمية، وفي حالة تغيير الإدارة العليا، لا بد من الحصول على الموافقة مرة أخرى لضمان استمرار التمويل.

• وجود شريك اعمال من ذوي الخبرة في المجال وفي تنفيذ برامج احتضان مماثلة.

• استخدام اسم انطلاق قبل أي أسماء كودية للحاضنات، كمثال حاضنة (انطلاق – نسيج) أو (انطلاق – طريق) وهكذا.

يبدأ التسجيل على موقع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اعتبارا من 21/2/2024 وحتى 21/3/2024 عن طريق استيفاء استمارة التسجيل على الموقع، ولن يتم قبول أى نسخ ورقية تسلم باليد.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: http:// www. asrt. sci. eg/ open- calls/ intilac2024/