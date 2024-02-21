زياد كمال يواصل التدريبات التأهلية بالزمالك

واصل زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية، على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.