السبت المقبل.. بدر شعبان يزين السماء ولمعانه 100%

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس إن بدر شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية و32 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتبلغ نسبة لمعانه 100%، وبذلك تكون غرة شهر رمضان يوم 11 مارس المقبل فلكيا.

وأضاف تادرس، أن قرص القمر سيكتمل في ذلك اليوم، ويصبح بدرا كامل الاستدارة، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي .

قمر الثلج

وأوضح أن القمر سيبدو كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 26 فبراير، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة، ولفت إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الثلج) حيث يكثر سقوط الثلوج في هذا الوقت من العام، كما يُعرف باسم (قمر الجوع) لصعوبة إمكانية الصيد في هذا الوقت من العام بسبب كثرة الثلوج.

وأكد أستاذ الفلك أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

