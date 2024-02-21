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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة لتشجيع المنتجات المحلية والتوعية بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بتربية سوهاج

كلية التربية بجامعة
كلية التربية بجامعة سوهاج

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة توعوية بعنوان (الطالب الجامعي وفكر التسويق الإليكتروني وريادة الأعمال)، تحت شعار "مستقبل أولادنا بمنتج بلادنا"، وذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والهيئة العامة للاستعلامات (المجمع الإعلامي) بسوهاج.

وحضر الندوة الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإيمان علي إمام مدير المجمع، وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الدولة أولت اهتماماً كبيراً للصناعات حيث يمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية بإعتباره من أكثر القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بحوالي ١٧.٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الدولة تسعى سعيا حثيثاً للنهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياًفي الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعمیق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهیئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

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وفي كلمته قال الدكتور خالد عمران ان الندوة تهدف لتوعية الطلاب بأهمية العمل والإنتاج وفكر ريادة الأعمال في إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه المنتج الوطني، وكيفية توظيف طاقات الشباب وإقبالهم على العمل التطوعي في خدمة قضايا وهموم الوطن.

وأكد على دور الشباب في دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية لدعم شراء المنتجات المحلية، وخاصة شباب الجامعات الذين يمثلون ركيزة أساسية في مثل هذه المبادرات التي تهدف الي تنمية المجتمع ومساندة الوطن في العديد من القضايا المطروحة.

وأكدت إيمان إمام، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلي والحث على العمل والإنتاج لتحقيق الإكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتنمية الصناعات المحلية والتصدير للخارج لدعم الاقتصاد الوطني، ومن هنا انطلقت الحملة لتشجيع الشباب والشابات على فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

كلية التربية بجامعة سوهاج التسويق الاليكترونى ر الدكتور خالد عمران

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