المرأة تقود فى المحافظات.. برنامج تدريبي بمشاركة وزارة العمل في الوادي الجديد

شاركت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، في إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من السيدات المشاركات ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، والذي يتم تنفيذه تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة ، خلال الفترة من 4 حتى 22 فبراير 2024، برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد ، تشارك فيه 4 سيدات من موظفى مديرية العمل بالوادى الجديد ، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة 23 يومًا تدريبيًا تشارك فيه السيدات والفتيات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، وهو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات ، ويستهدف البرنامج السيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 22 و50 عامًا، كما أنه سوف يستمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا للدفعة سيتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

وأوضح أحمد حسين مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب السيدات ورفع المستوى لهن وتأهيل صف ثانٍ منهن بمديريات العمل لتولي مناصب قيادية في المستقبل، وفى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتدريب المرأة في جميع المجالات ، وأضاف مدير المديرية أن برنامج «المرأة تقود» هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر، ويهدف البرنامج أيضا إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، توافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، ومع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.