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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة: الإعداد الجيد لتطبيق قانون التصالح فور صدور اللائحة التنفيذية

صدى البلد

كلف أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها والتجهيزات الجارية لاستقبال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء . 
وأكد أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين . 
و أكد محافظ الجيزة على الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة ٢١ مركزا تكنولوجيا على مستوي الأحياء والمراكز والمدن لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية والاعلان عن بدء تلقي الطلبات ..لافتا الى أنه تم بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية دعم المراكز التكنولوجية بحوالي ٢٢٧ جهاز حاسب آلي لتيسير المعاملات والتسهيل على المواطنين بالإضافة الى تدريب ٢٣٠ موظفا بالمراكز التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل . 
وخلال اللقاء ، شدد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ووفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع ..مؤكداً انه غير مسموح التقصير في العمل ، موجها بمتابعة أداء الشركات المنفذة والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة في مشروعات الرصف والتطوير .
حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز .

 

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