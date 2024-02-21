قصة مطلب غريب لحسام حسن| واجتماع عاجل باتحاد الكرة.. ماذا يحدث بالجبلاية؟

رد اتحاد الكرة على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، بشأن طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، تقليص عدد أندية دوري Nile في الموسم المقبل، من أجل إفساح المجال بشكل كبير للمنتخب الوطني، للاستعداد بشكل جيد للمعسكرات المقبلة.

حسام حسن

اتحاد الكرة يرفض طلب حسام حسن

وأكد مصدر، أن اتحاد الكرة لن يقوم بمثل هذه الخطوة غير المحسوبة في الفترة المقبلة، خاصة أن نظام الدوري، تم التنسيق فيه مع رابطة الأندية والبطولة ناجحة بالشكل الحالي، وليس من السهل تغيير النظام وتقليص عدد الفرق بشكل مفاجئ.

وأوضح اتحاد الكرة أن حسام حسن لم يطلب من مسئولي "الجبلاية"، هذا الأمر على وجه التحديد، إنما يبحث المدير الفني للمنتخب إمكانية التنسيق في مباريات مسابقة الدوري بشكل منتظم خلال المرحلة المقبلة، حتى يتسنى له العمل مع المنتخب دون أي عراقيل من شأنها أن تعيقه وجهازه الفني عن تحقيق الأهداف المنشودة للمنتخب الوطني.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أن ما يقال بشأن طلب حسام حسن تقليص عدد فرق الدوري الممتاز، لتوفير أوقات لإقامة معسكرات للمنتخب، لم يتم طرحه خلال الجلسات الماضية بينه وبين مسئولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

حسام حسن

اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة طلبات حسام حسن

وتعقد إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل بحث ومناقشة مطالب حسام حسن، قبل معسكر شهر مارس المقبل، الذي سيخوض فيه الفراعنة دورة ودية بالإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

ويشهد اجتماع اتحاد الكرة أيضا، مناقشة بعض الأمور الخاصة بعلاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بعد عودته من تونس، والمشاركة في اجتماعات اتحادات شمال إفريقيا.