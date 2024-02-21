صاحبة أغرب حواجب بالعالم تتخلى عن سبب شهرتها على السوشيال ميديا

اشتهرت أنجيليكا بروتودياكونوفا، الروسية صاحبة الحواجب الكبيرة الشهيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2018 بسبب مظهرها المميز.

واعتادت أنجيليكا على إبراز حواجبها العريضة بمكياج أسود مكثف، ولم تكن تفضل أبداً الإطلالات البسيطة.

وكان لقب "بومة Angry Birds" يلاحق أنجيليكا بسبب امتداد حواجبها لتغطي معظم جبهتها، لكن لحسن الحظ، لم تدع التعليقات السلبية تحبط عزيمتها.

وكان يظهر في تعريفها الشخصي على الإنترنت سابقًا: "أنا أنجيليكا.. أصبحت نجمة بفضل حواجبى". لكن يبدو أن الشابة البالغة من العمر 25 عامًا قد غيرت أسلوبها بعد مرور السنوات.

ففي صورها الأخيرة، التي شاركتها مع متابعيها البالغ عددهم 102 ألف متابع على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، اختارت أنجيليكا إطلالة أكثر أناقة، حيث نشرت صورة من سهرة ليلية، وبدت فيها رائعة الجمال.

وشاركت أنجيليكا متابعيها هذا الشهر صورة ترتدي فيها توب أسود مفتوحًا من الصدر وسترة جلدية.

ووضعت شعرها الأسود الطويل بشكل مستوي على كتفيها واختارت مكياجاً طبيعياً.

التغيير الأبرز كان لحواجبها، التي بدت أكثر طبيعية هذه المرة، حيث لم تعد تظهر بحواجبها العريضة المبالغ فيها، بل أصبحت أكثر تحديداً ودقة.

ولمنح عيونها المزيد من الجاذبية، استخدمت رموشاً طويلة مموجة، بعيداً عن أن تسرق الحواجب الأضواء، كما بدا أحمر الشفاه بلون النود رائعاً عليها.

وحازت إطلالة أنجيليكا الجديدة على إعجاب متابعيها، حيث حصد المنشور على إنستجرام أكثر من 445 إعجابًا.