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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأمير هاري مهدد يفقد ألقابه الملكية أمام الجنسية الأمريكية

صدى البلد

كشف دوق ساسكس، الأمير هاري، مؤخراً خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا" أنه يفكر في الحصول على الجنسية الأمريكية. 

و انتقل هاري وزوجته ميغان ماركل للعيش في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية في عام 2020.

لكن الحصول على الجنسية الأمريكية لن يكون بالأمر السهل بالنسبة لهاري. تقول قوانين الهجرة الأمريكية أنه يجب عليه التخلي عن ألقابه الملكية والتوقف عن إعلان الولاء لأي "أمير أجنبي" للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وفقًا لما ذكره ألفونس بروفينزانو من شركة بروفينزانو وشركاه للمحاماة لصحيفة "The Mirror".

وأضاف بروفينزانو: "بدلاً من التخلي عن لقبه، يمكن للأمير هاري الطعن في القانون باعتباره ينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر لأنه يعامله بشكل مختلف عن المواطنين الأمريكيين المولودين بالولايات المتحدة".

وتابع "نظرًا لأن هذا مجال غير مستقر قانونًا، فمن المحتمل أن يُرفع إلى المحكمة العليا الأمريكية. ومن البدائل أيضًا أن يطلب الأمير هاري من الكونغرس تمرير قانون خاص يسمح له بالاحتفاظ بلقبه، لكن هذا يعني طلب معاملة خاصة، وهو قد لا يريد ذلك".

ويأتي هذا بعد أن ألمح هاري إلى أنه يفكر في العودة للمهام الملكية بشكل مؤقت بعد أنباء تشخيص والده الأمير تشارلز بالسرطان في وقت سابق من هذا الشهر. 

ورد أن دوق ساسكس أبلغ أصدقاء بأنه يفكر في العودة للعب دور مؤقت أثناء تلقي والده العلاج، لكن يُعتقد أن هذه الأخبار لم تلق استحسانًا لدى أعضاء آخرين من العائلة المالكة.

يظل هاري واحدًا من عدة أشخاص يمكن استدعاؤهم لتولي الواجبات الرسمية بدلاً عن الملك كمستشار دولة. 

ومع ذلك، وبصفته من أفراد العائلة المالكة غير العاملين، لا يُتوقع أن يُطلب منه الوقوف مكان والده.

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