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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقائع قتل وسرقات.. الأمن العام يضبط هاربا من أحكام بالإعدام والمؤبد

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في القبض على هارب من حكمين بالإعدام، وحكمين بالسجن المؤبد، أثناء اختبائه بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وكانت معلومات وردت لرجال قطاع الأمن العام تفيد باختباء شخص هارب من 4 أحكام جنائية داخل شقة بمنطقة العمرانية محافظة الجيزة.

على الفور وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام، رجال الأمن العام إلى مكان المتهم وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه هارب من حكمين بالإعدام، وحكمين بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية ارتكابه وقائع قتل وسرقات بالإكراه بمحافظة الدقهلية.

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