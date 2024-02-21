خاص| كواليس وفاة موظف يمني داخل مستشفى بالقاهرة.. ما القصة؟

لقي موظف يمني الجنسية مصرعه إثر إصابته بحالة إعياء شديدة داخل حجز قسم شبرا، نقل علي إثرها إلي المستشفي وتوفي متأثراً بإصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية.

تلقي قسم شرطة شبرا إشارة من مستشفي شبرا يفيد بوفاة المتهم اليمني الجنسية الذي تم نقله من القسم إلي المستشفي لإصابته بإعياء شديد، وذلك نتيجة تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته.

يذكر أن المتوفي 60 سنة يحمل جواز سفر مكتوب فيه أنه يعمل موظفا ويحمل الجنسية اليمنية وتم حجزه بقسم شرطة شبرا علي ذمه قضية اتجار بالنقد الأجنبي منذ تاريخ 10 فبراير، وأنه شعر بإعياء شديد تم نقله علي إثر ذلك لمستشفي شبرا ووفاته.

فيما انتقلت النيابة إلي قسم شبرا وتم سؤال المتهمين الذين أكدوا إصابة المتوفي بحالة إعياء ونقله إلي المستشفي، فأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.