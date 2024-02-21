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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المشكلة بطريقة تناولنا لها.. خبيرة أمريكية: المكرونة غير مسئولة عن زيادة الوزن

صدى البلد

تعد المكرونة من الأطباق المحببة للجميع، نظرا لطعمها اللذيذ كما أنها تشبع من يتناولها تماماً، لكن المشكلة الكبرى تكمن في تجنب الكثيرين للكربوهيدرات، خاصة عند محاولتهم إنقاص الوزن.

وفندت خبيرة تغذية أمريكية، هذا الامر، قائلة: المكرونة نفسها ليست سيئة، بل مشكلتنا تكمن في طريقة تناولنا لها!

وشرحت شايلا كادوجان، خبيرة التغذية، في مقال لها على موقع StudyFinds الطريقة السليمة لتناولها، موضحة أن الحصة الموصى بها من المكرونة هي 56.7 جرام من المكرونة غير المطبوخة، أي ما يعادل كوبًا تقريبًا من المكرونة المطبوخة.

وتحتوي الحصة النموذجية على 200 سعر حراري تقريبًا، و40 جرامًا من الكربوهيدرات، و6 جرامًا من البروتين، و 1-2 جرام من الألياف. 

وبسبب احتوائها على الكربوهيدرات بشكل أساسي، يميل الناس إلى اعتبارها "سعرات حرارية فارغة".

لكن الخبيرة تقول إن الكربوهيدرات هي في الواقع "مصدر الطاقة المفضل" لجسم الإنسان، مما يعني أنها توفر له المغذيات المهمة.

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