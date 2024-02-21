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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

كارمن سليمان
كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت كارمن سليمان، مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه بلوفر بسيط باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارمن سليمان، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت كارمن سليمان، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارمن سليمان 

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