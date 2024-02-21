فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

نشرت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت مي عمر، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز جمال أنوثتها، كما نسقت معه بالطو من الفرو باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر