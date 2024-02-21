فستان قصير.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ الفنانة دينا الشربيني رفقة الفنان شريف سلامة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت دينا الشربيني، حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق وبسيط باللون الكحلي والأحمر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لاكمال اللوك.

كما اختارت دينا الشربيني، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور دينا الشربيني