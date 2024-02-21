عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان قصير.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

دينا
دينا

تداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ الفنانة دينا الشربيني رفقة الفنان شريف سلامة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

txt

بنطلون غريب.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها في أحدث ظهور| شاهد

txt

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

وتألقت دينا الشربيني، حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق وبسيط باللون الكحلي والأحمر ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لاكمال اللوك. 

كما اختارت دينا الشربيني، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور دينا الشربيني 

دينا دينا الشربيني صور دينا الشربيني إطلالات دينا الشربيني أخبار دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

فستان مجسم.. مي سليم تستعرض رشاقتها| شاهد

فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر البيض؟

بالأحمر الجريء.. كارمن سليمان تستعرض جمالها عبر إنستجرام بإطلالة كلاسيك|شاهد

فستان جريء.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

جسم ممشوق.. مي حلمي تثير الجدل بملابسها| شاهد

شراب غريب.. ساندي تستعرض رشاقتها بصور جديدة

ترشيحاتنا

بعد "خطأ" في اختبار.. الدفاع البريطانية تكشف مدى قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية

وزير التعليم العالي ينعى طلاب الجامعة المصرية الروسية وبدر ويطمئن على المصابين

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يحتفل بتولي جمال علام رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

جامعة السادات تكشف حقيقة طرد طلاب الطب البيطري من المحاضرات وغلق المعامل

وحشية غير مسبوقة.. وكيل الأمم المتحدة: نصف مليون بغزة على حافة المجاعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب"

فستان قصير.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم.. مي سليم تستعرض رشاقتها| شاهد

فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

فيديو

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

تحذير مهم لسكان 9 محافظات| ماذا قالت الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ