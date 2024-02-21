اتصالات النواب: مصر تكشف السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب أن مصر كشفت السجل الأسود للاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية.

وقال النائب أحمد بدوى فى بيان له إن المرافعة المصرية بمحكمة العدل الدولية اليوم أكدت مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلى ضد حقوق الشعب الفلسطيني

واضاف أن المرافعة تضمنت الأسانيد القانونية والموضوعية التى تؤكد عدم شرعية ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح أن مصر فندت فى مرافعتها خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام الممنهج والعشوائي للعنف ضد المدنيين.

وتابع فى بيانه أن مشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد استكمال الدور المصري المحوري المعهود تجاه القضية الفلسطينية على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلى.

وأشار إلى أن استمرار الأفعال الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، خاصة ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فورى.

ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بحملات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى داعيا إلى ضرورة التحرك بكافة السبل لوقف هذه المجازر وتقويض إسرائيل بعقوبات دولية.