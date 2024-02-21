عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاوزين يعملوا الخميرة.. مجدي عيد الغني يفتح النار على المدربين الأجانب

صدى البلد

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي اداء بعض المدربين الأجانب مع الفريق المصرية .

وكتب مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" بيشتغلوا يعملوا قرشين.. "الأغلب عاوز يعمل الخميرة ويقعد في البيت ".

على جانب أخر كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إقلاع طائرة النادي الأهلي من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “انتهاء الأزمة.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني”.

كان  أحمد حسن قد أعلن عن:"عطل فني يؤخر إقلاع طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا.. الطائرة تحركت بالفعل لكن توقفت بعدها لعطل فني وجاري العمل على إصلاح العطل الفني للاقلاع من جديد".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

ترشيحاتنا

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب

6 قرارات حاسمة | اجتماع ناري في اتحاد الكرة

صدمة في إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أوضحت حجم الانتهاكات.. جيهان مديح: مصر ترفع صوت فلسطين في محكمة العدل الدولية

"The Crest".. مصر تخصص أرضا ضخمة لشركة إماراتية بالدولار لإقامة مدينة متكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

فيديو

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

لوحات تراثية.. ابنة فريد شوقي تروي تفاصيل تعرض منزل والدها للسرقة

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ