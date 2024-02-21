عاوزين يعملوا الخميرة.. مجدي عيد الغني يفتح النار على المدربين الأجانب

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي اداء بعض المدربين الأجانب مع الفريق المصرية .

وكتب مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" بيشتغلوا يعملوا قرشين.. "الأغلب عاوز يعمل الخميرة ويقعد في البيت ".

على جانب أخر كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إقلاع طائرة النادي الأهلي من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “انتهاء الأزمة.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني”.

كان أحمد حسن قد أعلن عن:"عطل فني يؤخر إقلاع طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا.. الطائرة تحركت بالفعل لكن توقفت بعدها لعطل فني وجاري العمل على إصلاح العطل الفني للاقلاع من جديد".