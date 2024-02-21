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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال آسيا| رونالدو وماني يقودان هجوم النصر لمواجهة الفيحاء

رونالدو وماني
رونالدو وماني

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، التشكيل الذي سيواجه به ضيفه الفيحاء، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. 

ويدخل النصر مباراة الفيحاء بحارسه الثالث وليد عبد الله، بسبب إصابة الكولومبي أوسبينا وراغد النجار.

كما يفتقد العالمي حارسه نواف العقيدي، بسبب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقافه لمدة 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال، بسبب أزمة التمرد على مدرب الأخضر، روبرتو مانشيني.

وفيما يلي تشكيل النصر:

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

الدفاع: علي لاجامي - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - عزيز بيهيتش.

الوسط: أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: أيمن يحيى - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

فيما جاء تشكيل الفيحاء على النحو التالي

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

الدفاع: محمد البقعاوي - مخير الرشيدي - حسين الشويش.

الوسط: أسامة الخلف - جوكو سيمروت - عبد الرحمن الشمري - نواف الحارثي.

الهجوم: هنري أونيكور - فاشيون ساكالا - أنطوني نواكايمي.

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