لا معلومات رسمية .. أوكرانيا تكشف حقيقة تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية

أعلن متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، أنه لا توجد بيانات رسمية تفيد بتلقي روسيا صواريخ باليستية من إيران.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، إنه لا توجد معلومات رسمية عن قيام إيران بتزويد روسيا بمئات الصواريخ الباليستية.

وأضاف إحنات على شاشة التليفزيون الوطني: “حتى الآن ليس لدي معلومات من مصادرنا الرسمية حول استلام روسيا صواريخ، خاصة هذا العدد الكبير”.

وقالت ستة مصادر لرويترز في وقت سابق اليوم إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض.