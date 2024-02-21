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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

افتتاح معرض مسقط الدولى للكتاب لعام 2024 بمشاركة 34 بلدا

صدى البلد

انطلقت ، اليوم، فعاليات الدورة الـ28 لمعرض مسقط الدولى للكتاب تحت رعاية الدكتور محمد بن سعيد المعمرى وزير الأوقاف والشئون الدينية، وتحل محافظة الظاهرة ضيف شرف للمعرض فى هذه الدورة، وسيكون هناك جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكرى والحضارى للمحافظة، كما سيتم تنفيذ مجموعة موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية طيلة أيام المعرض.

ويشارك فى دورة هذا العام التى تستمر حتى 2 مارس المقبل 847 دار نشر من 34 دولة، منها 676 تُشارك بشكل مباشر و171 أخرى عن طريق التوكيلات.

محافظة الظاهرة ستكون ضيف شرف المعرض هذا العام، ويضم المعرض  جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكري والحضاري للمحافظة، كما سيتم تنفيذ مجموعة موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية طيلة مدة المعرض.

كما يستضيف المعرض هذا العام نخبة من المثقفين والإعلاميين البارزين للمشاركة فى فعاليات المشهد الثقافى التى ستتشكل خلال أيام المعرض.

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يشار إلى أن أحمد بن سعود الرواحى مدير معرض مسقط الدولى للكتاب استعرض بيانات المشاركات والفعاليات، حيث أشار إلى أن عدد دور النشر المشاركة هذا العام بلغ 847 دارًا من 34 دولة منها 676 تُشارك بشكل مباشر و171 عن طريق التوكيلات.

وأضاف أن إجمالى العناوين والإصدارات المدرجة فى الموقع بلغت 622 ألف عنوان منها 269 ألفًا تقريبًا كتب عربية، و200 ألف كتاب أجنبى، فيما بلغ عدد المجموعة العمانية 19 ألف كتاب، كما بلغ عدد الإصدارات الحديثة التى طبعت بين 2023 و2024 نحو 35989 كتابًا.

وأشار إلى أنَّه تم تخصيص مساحة لفعاليات ومناشط الطفل والأسرة، تشتمل على مسرح للفعاليات وحلقات العمل، وركن لغة الضاد، وركن متحف الطفل، والركن الأخضر، كما تم إنشاء مقاهٍ ثقافية فى عدد من الأجنحة المشاركة.

وأضاف أنَّ فلسطين ستكون حاضرة في المشهد الثقافي للمعرض من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستركز على القضية من مختلف جوانبها كما أشار إلى أنَّ ثيمة المعرض لهذا العام ستكون الذكاء الاصطناعي، وستندرج الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية هذا العام تحت هذه الثيمة

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