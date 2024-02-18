عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

توني موريسون.. أول أمريكية سوداء تحصل على جائزة نوبل

صدى البلد

توني موريسون، الكاتبة الروائية العالمية ذات الأفكار المثيرة، كانت موضوعًا ساخنًا للنقاش لسنوات طويلة.

 تميزت رواياتها بتصويرها لحياة السود في مجتمع يعاني من قلة التمثيل للأمريكيين من أصل أفريقي.

تتناول رواياتها جوانب مختلفة من تجربة الإنسانية، وتركز على قضايا العرق والهوية والعائلة.

وفي مثل هذا اليوم، في 18 فبراير 1931، ولدت توني موريسون، الكاتبة العظيمة.

أول أمريكية سوداء تحصل على جائزة نوبل 

توني موريسون كاتبة روائية عالمية وأمريكية الجنسية وُلدت في ولاية أوهايو بنيويورك في 18 فبراير 1931 إلى جانب كونها روائية، تعمل موريسون ككاتبة مقالات ومحررة ومعلمة وأستاذة في جامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

تاركة وراءها إرثًا ثريًا من الروايات، تميزت بنصوصها الروائية القوية والملحمية التي تعكس تاريخًا متماسكًا. تركز رواياتها على قضايا العرق والهوية والعائلة، وتقدمها دائمًا من منظور امرأة أمريكية سوداء.

txt

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

txt

مدينتي تستضيف حفل توقيع رواية "أبو الهول" للكاتب أحمد مراد

txt

دار بونهامز تبيع لوحة القدس في مزاد فنون الشرق الأوسط.. اعرف ثمنها

txt

كيف دافع فاروق شوشة عن لغة الضاد؟..تفاصيل

txt

سبب الاحتفال بعيد الحب .. قصة القديس «فالنتين» بين الحقيقة والخيال |شاهد

txt

انطلاق المؤتمر الدولي للتراث غير المادي بمركز الآثار الإيطالي

txt

بعد وصوله للقائمة القصيرة للبوكر.. كيف ينظر أحمد المرسي للجوائز الأدبية

txt

تضم الكاتب المصري أحمد المرسي.. القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024

txt

أسد البحر..لماذا تراجع أدولف هتلر عن احتلال بريطانيا في الحرب العالمية الثانية

txt

اليوم العالمي للإذاعة من أين جاءت فكرته؟.. تفاصيل مدهشة

ولدت توني موريسون في أسرة تتألف من أربعة أطفال، وعائلتها من أصول إفريقية. بدأت تطوير روحها الأدبية عندما شاهدت تعرض السود للتمييز العنصري في ولاية أوهايو. قررت موريسون بعدها رفض العنصرية بجميع أشكالها، وهذا ما انعكس بوضوح في كتاباتها التي غالباً ما تحكي قصصًا من وجهة نظر امرأة سوداء أمريكية.

تربت توني موريسون على قيم قوية، حيث غرست والدها فيها الوعي بالتراث واللغة من خلال سرد قصص الشعب الأفريقي الأمريكي ورواية الأشباح والأغاني الأفريقية.

حصلت موريسون على جائزة نوبل للآداب، وهي أعلى جائزة أدبية في العالم. كما حصلت على جائزة بوليتزر للآداب عن روايتها الثانية "محبوبة"، التي نُشرت في عام 1987، تعتبر هذه الرواية واحدة من أعظم إنجازاتها الأدبية، وقد حازت على شهرة كبيرة وتقدير من النقاد.

في عام 1949، التحقت بجامعة هاورد السوداء التاريخية، الواقعة في قلب العاصمة، والتي حصلت منها على بكالوريوس اللغة الإنجليزية، وهناك وجدت مطاعم وحافلات مفصولة عرقيًا لأول مرة.

بدأت عملها في دار نشر راندوم هاوس، وبعد عامين من العمل انتقلت موريسون لفرع الدار في نيويورك حيث أصبحت أول إمرأة سمراء تترأس مكتب التحرير.

ومن خلال منصبها في الدار تمكنت موريسون من لعب دورًا حيويًا في جلب الأدب الأسود إلى التيار الأدبي الرئيسي في أمركيا، فكان أحد الكتب الأولى التي عملت عليها هو الأدب الإفريقي المعاصر الرائد (1972)، وهي مجموعة تضمنت أعمالًا للكتاب النيجيريين وول سوينكا وتشينوا أتشيبي والكاتب المسرحي الجنوب أفريقي أثول فوجارد.

قامت موريسون برعاية جيل جديد من المؤلفين الأمريكيين من أصل أفريقي، منهم توني كيد بامبارا، أنجيلا ديفيز، وجايل جونز، الذين اكتشفت موريسون كتاباتهم، بالإضافة لإصدار سيرة ذاتية للملاكم الأفريقي محمد علي كلاي.

حصلت موريسون على ميدالية الحرية الأمريكية من الرئيس الأمريكية السابق باراك أوباما، وتعتبر هي تعتبر من كبار الأدباء الولايات المتحدة الأمريكية في العصر الحديث.

توني موريسون جائزة نوبل جامعة برينستون ولاية نيوجيرسي ولاية اوهايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق: علينا دعم جهاز المنتخب في المرحلة المقبلة للوصول للمونديال

مـ جزرة لـ العمال في مصانع إيلون ماسك.. تفاصيل

دعاء للمريض في ليلة النصف من شعبان.. «فيها يفرق كل أمر حكيم»

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ