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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مدينتي تستضيف حفل توقيع رواية "أبو الهول" للكاتب أحمد مراد

صدى البلد

يستضيف منتدى مدينتي الثقافي مساء اليوم الأحد، 18 فبراير، حفل التوقيع الأول لرواية "أبو الهول" للكاتب والسيناريست الكبير أحمد مراد، بالتعاون مع مكتبة كليب - الرحاب .

ويشهد حفل التوقيع حضور أعداد كبيرة من سكان مدينتي والرحاب ونخبة من الأدباء والصحفيين، ويقام حفل التوقيع في السادسة مساءً بقاعة المناسبات بالمسجد الجامع بمدينتي .

رواية "أبو الهول" تدور أحداثها خلال فترة تَفشِّى وباء الطاعون فى القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة فى مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار. 

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جدير بالذكر أن الكاتب أحمد مراد اسم بارز في الحركة الأدبية والسينمائية في مصر، وتتصدر كتبه قوائم الأكثر مبيعا وكذلك تعد أفلامه التي يقدمها للسينما من أكثر الأفلام جماهيرية.

وانطلقت رحلة مراد الأدبية في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات . كما قدم أحمد مراد عدة أفلام مهمة، آخرها عام 2022 الفيلم الجماهيري الناجح "كيرة والجن"، وهو فيلم تاريخي من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

كما جرى تحويل روايته "الفيل الأزرق" إلى فيلم سينمائي ناجح عام 2014، ثم الفيلم المكتوب خصيصا للسينما، "الأصليين" الذي عُرض عام 2017، كما تم تحويل رواية "تراب الماس" لفيلم روائي حقق نجاحا كبيرا عام 2018، قبل أن يعود مراد ويقدم للسينما مباشرة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" عام 2019، والذي جاء على درجة عالية من الإبهار ونجح في تسجيل رقم قياسي من حيث الإيرادات.

ابو الهول أحمد مراد الحرب العالمية الثانية تراب الماس رواية أبو الهول

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