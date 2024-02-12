"حياتنا اليومية" مجموعة قصصية تثير الجدل فى حفل التوقيع بمكتبة مصر الجديدة

شهد حفل توقيع المجموعة القصصية " حياتنا اليومية " للكاتبة والأديبة هناء عبد العال والذي عقد ، أول أمس ، فى مكتبة مصر الجديدة العامة، إقبال كثيف من المثقفين وكبار رجال الفكر والمجتمع والجمهور العام ، لما تناولته من قصص واقعية عن الحياة اليومية، تتضمن العديد من العبر والمواعظ سواء الجانب الديني والأخلاقي أو في الجانب الاجتماعي.

فقد قدمت الكاتبة معالجة أدبية بوجهة نظر مختلفة إلى حد ما ، متمثلة في أبطال المجموعة القصصية، التي أتقنت وضعها في الأحداث التي جاءت مطابقة للواقع الذي نعيشه من خلال حكيها لمشاهد حدثت بالفعل.

قالت الأديبة هناء عبد العال " تكمن أهمية القصص الواقعية فى الاستفادة من خبرات الآخرين وتجاربهم سواء كانت تجارب إيجابية أم سلبية، كما تمتاز القصص الواقعية بالتشويق وجذب انتباه القارئ إليها لأنها تتضمن أحداث مهمة تمس الكثيرين من كافة فئات المجتمع".

كما أشارت عبدالعال، إلى أن المجموعة القصصية "حياتنا اليومية " تعد مجموعة من القصص القصيرة تتوغل فى الحياة اليومية التى يواجها المجتمع ليس بطرح المشكلات المعتادة فقط بل محاولة إيجاد الحلول والإجابة عن أى تساؤل عنها، إذ تناولت المجموعة القصصية ما يقرب من 30 قصة واقعية رصدت فيها مشكلات مجتمعية واخلاقية تمس الواقع مما جعل المجموعة القصصية مثيرة للجدل اذ تمثل نوع من المصارحة بواقع ما نعيشه من مشكلات ومصاعب.

الكاتبة هناء عبد العال حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة القاهرة ، وحاصلة على دبلوم صحة نفسية كلية التربية جامعة عين شمس، ودبلوم إرشاد أسرى كلية تربية جامعة عين شمس، أخصائي صحة نفسية معتمد.