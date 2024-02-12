معرض للآثار المصرية الفنية القديمة في باريس.. ما القصة؟

زينت القطع الفنية المعروضة في متحف اللوفر والمتحف المصري في القاهرة جدران معرض فني بمساحة 2000 متر مربع، حيث يتم استخدام الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، بالإضافة إلى بعض الموسيقى التصويرية للأفلام لإضفاء الأجواء المناسبة.

صرحت فيرجيني مارتن، المديرة الفنية للمعرض، لإذاعة فرنسا الدولية، بأن الاختيار يعتمد على القطع الفنية التي تم الحفاظ عليها بشكل ملحوظ على مر الآلاف من السنين، ورغم ذلك، يتم استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء المعابد.

علق عالم المصريات الفرنسي جان جيوم أوليت بيليتييه، المستشار العلمي للمعرض، لإذاعة فرنسا الدولية، على أن هناك حبًا وشغفًا للشرق وخاصة لمصر. وأضاف بأن مصر لا تزال تشكل جزءًا كبيرًا من خيالنا الجماعي، وخاصة في فرنسا، حيث توجد علاقة طويلة الأمد بين مصر وفرنسا تعود إلى حملة نابليون بونابرت على مصر في الفترة من 1798 إلى 1801.

وأشار أوليت بيليتييه إلى أن الفضل يعود أيضًا إلى شامبليون، عالم المصريات الفرنسي، الذي اكتشف مفتاح النصوص الهيروغليفية وأثبت أن هذه الحروف ليست مجرد صور.

احتفلت العديد من المتاحف بالذكرى السنوية لإنجاز شامبليون في عام 1822 من خلال تنظيم معارض تسلط الضوء على العلاقة العلمية والثقافية بين فرنسا ومصر.