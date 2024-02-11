عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح صالون الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد بالزمالك

صدى البلد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صالون المفكر والأدبي الكبير الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، بأتيليه العرب للثقافة والفنون، في جاليري ضي بالزمالك. 

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد.

شارك في الندوة الدكتور عماد أبو غازي أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة للصناعات الإبداعية، والدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وأدار اللقاء الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.
 

txt

الخميس.. "التنوع الثقافى والعيش المشترك" فى ملتقى الهناجر الثقافى

txt

لماذا رفض بوريس باسترناك جائزة نوبل ؟ ..تفاصيل تاريخية مدهشة

وقال الدكتور عماد ابو غازي ان الحفاظ على التراث ضرورة من أجل إتاحته للأجيال المقبلة مضيفا أن صيانة التراث خطوة أولى لإدراجه في المنظومة الاقتصادية.

قال الدكتور محمد عبد الدايم إنه لا بد من تحديث ممارستنا الإدارية وطرق عملنا في الحكومة وخارج الحكومة من أجل وضع أفضل.

وأضاف الدكتور زين عبد الهادي أنه علينا صناعة الثقافة بالنظر إلى الفرص حيث إن هناك مشاهدات لثلاث أغانٍ مصرية على اليوتيوب تخطت المليار مشاهده بالإضافة إلى وجود 53 دار عرض و35 ألف مكتبة في مصر مضيفًا أن الأولوية بالنسبة لمصر هي تراثها الثقافي والتكنولوجيا الحاضرة.

شاكر عبد الحميد أتيليه العرب للثقافة والفنون اتيلية العرب الهناجر الثقافى التنوع الثقافي الدكتور شاكر عبد الحميد دكتورة نيفين الكيلاني ي ال ملتقى الهناجر الثقافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

حقيقة إصدار مصر الطيران تذاكر داخل البلاد بالعملة الأجنبية

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

11 جنيها .. شعبة الدخان تفجر مفاجأة عن السجائر

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

ترشيحاتنا

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يجيب

بعد مرور نصف ساعة .. حكم نهائي كأس الأمم الإفريقية يوقف المباراة لهذا السبب

ما بين مبروك وانتوا فاضيين| شيرين عبدالوهاب تثير السوشيال ميديا بسبب أنباء رجوعها لـ حسام حبيب

اتفاقية يالطا.. قصة مؤتمر أنهى الحروب الدولية وغير العالم

أستاذ بالأزهر يحسم الجدل: هذه الحالات يجوز قطع صلة الرحم معها

سر التويتة المليونية.. أحمد موسى يكشف سر صورة من 2008 وموقف مبارك الصارم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال الشناوي بهذا التوقيت| والحضري حارس مصطنع.. عبد المنصف يخرج عن صمته

أساطير القارة .. حسام حسن يلبي دعوة كاف بحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية|صور

جريء جدا.. مايا دياب تشغل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ