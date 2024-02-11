وزيرة الثقافة تفتتح صالون الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد بالزمالك

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صالون المفكر والأدبي الكبير الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، بأتيليه العرب للثقافة والفنون، في جاليري ضي بالزمالك.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور الراحل شاكر عبد الحميد.

شارك في الندوة الدكتور عماد أبو غازي أستاذ التاريخ والوثائق بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، والدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية وأستاذ الوثائق والمكتبة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة للصناعات الإبداعية، والدكتور وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا، وأدار اللقاء الدكتور سيد ضيف الله أستاذ النقد الأدبي والمشرف على الصالون.



وقال الدكتور عماد ابو غازي ان الحفاظ على التراث ضرورة من أجل إتاحته للأجيال المقبلة مضيفا أن صيانة التراث خطوة أولى لإدراجه في المنظومة الاقتصادية.

قال الدكتور محمد عبد الدايم إنه لا بد من تحديث ممارستنا الإدارية وطرق عملنا في الحكومة وخارج الحكومة من أجل وضع أفضل.

وأضاف الدكتور زين عبد الهادي أنه علينا صناعة الثقافة بالنظر إلى الفرص حيث إن هناك مشاهدات لثلاث أغانٍ مصرية على اليوتيوب تخطت المليار مشاهده بالإضافة إلى وجود 53 دار عرض و35 ألف مكتبة في مصر مضيفًا أن الأولوية بالنسبة لمصر هي تراثها الثقافي والتكنولوجيا الحاضرة.