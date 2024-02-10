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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخميس.. "التنوع الثقافى والعيش المشترك" فى ملتقى الهناجر الثقافى

صدى البلد

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "التنوع الثقافى والعيش المشترك" فى السادسة من مساء يوم الخميس ١٥ فبراير الجارى بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الأستاذ الدكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ورئيس المركز القومى للترجمة السابق،  سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إيمان ممدوح فرنسيس مدير برامج الحوار المحلى بالهيئة القبطية الإنجيلية .

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وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش .

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