عبد الرحمن الرافعي.. ما السبب في شهرته التاريخية؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد المؤرخ عبد الرحمن الرافعي، الذي كان رائدًا في دعوته للحركة التعاونية في مصر والعالم العربي، قدم مؤلفاته المعرفة التاريخية لعدد كبير من المصريين وأصبح مرجعًا هامًا لمن يرغب في معرفة تاريخ مصر الحديث.

على الرغم من التحفظات والانتقادات التي واجهتها أعماله، اتفق المؤرخون على أنه استطاع جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة في زمنه، وفيما يلي نبذة عن حياته وأهم مؤلفاته.

ولد عبد الرحمن الرافعي في عام 1889 ودرس في مدارس القربية الابتدائية ورأس التين الابتدائية في القاهرة. حصل على شهادة الثانوية في محافظة الإسكندرية عام 1904، ثم التحق بكلية الحقوق وعمل كمحامٍ لفترة قصيرة قبل أن يتجه نحو مجال الصحافة وينضم إلى جريدة اللواء، التي كانت تعبر عن آراء الحزب الوطني. لم يستدم عمله في الصحافة لفترة طويلة، وعاد لممارسة المحاماة.

حقوق الشعب

في أوقات فراغه، كان الرافعي يقضي وقته في الكتابة، ونشر أول كتاب له بعنوان "حقوق الشعب" في عام 1912. أكد فيه أهمية مناقشة حقوق الشعوب والنظريات الدستورية ونظام الحكومات الصالحة، وكيفية استعادة حقوق الأمم وضمان استمتاعها بها.

من بين أبرز مؤلفات عبد الرحمن الرافعي: "الزعيم الثائر أحمد عرابي"، و"مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية"، و"مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال عام 1942"، و"عصر محمد علي"، و"عصر إسماعيل"، و"الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي"، و"محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية".