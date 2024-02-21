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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة أسعار المعسل.. علبة ميزو بـ 525 جنيها

صدى البلد

رفعت شركة أدخنة النخلة جي تي آي، التابعة لـ الشركة اليابانية للأدخنة، أسعار المعسل المستورد بنسب متفاوتة حسب العبوة والصنف.

ورفعت جي تي آي أسعار معسل زغلول عبوة 700 جرام إلى 140 جنيهًا للعبوة، وسعر عبوة معسل زغلول 350 جرامًا إلى 70 جنيها للعبوة.

 

ارتفاع أسعار المعسل


ورفعت الشركة سعر معسل النخلة نكهات 100 جرام إلى 45 جنيها وسعر معسل كابتشينو 100 جرام إلى 50 جنيها والنخلة سطل بسعر 450 جنيها للعبوة 900 جرام.

أسعار معسل ميزو


ورفعت شركة جي تي آي أسعار معسل ميزو 250 جراما إلى 170 جنيها ووزن 975 جراما إلى 525 جنيها، وكذلك ارتفع سعر سجائر تارجت من إنتاج شركه منصور الدولية بنحو جنيهين من 29 جنيها إلى 31 جنيها.

 

وكانت آخر زيادة على سعر المعسل في نوفمبر الماضي 2023، حينما ارتفعت أسعار المعسل بالأسواق المصرية، لتتراوح الزيادة بين 10 و15 جنيها، حسب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات.

وارتفع معسل سلوم 70 جراما إلى 15 جنيها، 120 جراما إلى 25 جنيها، 250 جراما إلى 50 جنيها و500 جرام إلى 85 جنيها، وارتفع سعر معسل أبو نجمة " 100 جرام إلى 17 جنيها"، " 500 جرام إلى 70 جنيها"، "100 جرام إلى 130 جنيها".

كما زاد سعر معسل قص " 250 جراما إلى 55 جنيها، ومعسل وان فوريو 250 جراما إلى 130 جنيها.

ومنذ أيام، رفعت شركة جابان توباكو انترناشيونال “ جي تي أي اليابانية” بمصر، أسعار منتجات السجائر المنتجة من خلالها بقيمة 7 جنيهات.

رفع أسعار سجائر وينستون أحمر
وقررت شركة «جي تي اي» رفع أسعار سجائر وينستون أحمر إلى 50 جنيها بدلا من 43 جنيها المعلن في نوفمبر 2023، وسجائر وينستون أزرق إلى 50 جنيها بدلا من 43 جنيها، وسجائر وينستون سيلفر إلى 50 جنيها بدلا من 43 جنيها.

ورفعت الشركة أسعار  سجائر وينستون وينستون كاستر إلى 50 جنيها بدلا من 43 جنيها، وسجائر وينستون، وينستون توت إلى 52 جنيها بدلا من 43 جنيها.

كما قررت «جي تي أي» زيادة سعر سجائر كامل أصفر إلى 57 جنيها بدلا من 50 جنيها المعلن في نوفمبر 2023، وسعر سجائر كامل أزرق من 50 إلى 57 جنيها، وسعر سجائر كامل اكتفيت إلى 60 جنيها بدلا من 53 جنيها.

 

ارتفاع أسعار الشركة اليابانية رئيس شعبة الدخان سجائر وينستون سعر سجائر

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