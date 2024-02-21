وزير العدل الفلسطيني: نشكر مصر على وقوفها بجانب شعبنا

أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن هيئة الأمم المتحدة هي المسئولة عن هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويجب عليها تنفيذ قراراتها المتعلقة بالدفاع عن فلسطين.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، في تصريحات لقناة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن المعارك القانونية أمام المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية، تعتبر صفعة للولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم حق الفيتو أمام مجلس الأمن.

وأكدد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن عدم حل القضية الفلسطينية؛ يهدد السلم والأمن في العالم كله، ونشكر مصر على وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني.



