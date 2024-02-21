عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون: مرافعة مصر أمام العدل الدولية جمعت النقاط الأساسية لإدانة إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم كانت عظيمة، وجمعت كل النقاط الأساسية التي تدين إسرائيل وتكشف جرائمها منذ 1948.

وكشف “أحمد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناة “إي تي سي إن”، عن أهم النقاط التي تعرضت لها المرافعة، هو تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية من خلال مواد القانون الدولي والامم المتحدة، وكشف كذب إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبيان كافة الممارسات غير المشروعة للقانون الدولي وانتهاك اسرائيل للمعاهدات والالتزامات الدولية.

وأضاف أن المرافعة المصرية أكدت عدم  أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها لأنها سلطة احتلال،  وحق فلسطين الدفاع عن نفسها.

وختم أستاذ القانون الدولي، بأنه يجب تعرية الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال، وإيضاح أنه موقف مُخزٍ ومخالف لأحكام القانون الدولي وإساءة استعمال لحق الفيتو.

مصر العدل الدولية إسرائيل الأمم المتحدة الفيتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

جثمان مقسوم نصّين | مشهد صادم في جنازة شهيد الدقهلية.. فيديو

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

1.94 مليار دولار تنعش الدولة| مشروع إماراتي ضخم في مصر.. ماذا يحدث في "أندلس القاهرة"؟

في ذكرى الدعوة إلى إضراب عام.. مذبحة كوبري عباس حقيقة أم خيال؟

انطلاق معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 برعاية رئيس الوزراء.. 29 فبراير

أسباب تحويل القبلة.. 6 أسرار لا يعلمها كثير

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث انقلاب سيارتين بالدقهلية

طريقة استخراج «فيش وتشبيه» من أبليكلشن وزارة الداخلية على الموبايل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصيرة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيك عبر انستجرام|شاهد

بعد انتشاره .. أعراض الإصابة بفيروس الكبد الوبائي a

سعر خرافي.. فستان دينا الشربيني بحفل ليالي السعودية يثير الجدل

مش هيكلفك 20 جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

فيديو

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ