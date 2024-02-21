أستاذ قانون: مرافعة مصر أمام العدل الدولية جمعت النقاط الأساسية لإدانة إسرائيل

أكد الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم كانت عظيمة، وجمعت كل النقاط الأساسية التي تدين إسرائيل وتكشف جرائمها منذ 1948.

وكشف “أحمد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الاعلامية انجي انور على قناة “إي تي سي إن”، عن أهم النقاط التي تعرضت لها المرافعة، هو تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية من خلال مواد القانون الدولي والامم المتحدة، وكشف كذب إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبيان كافة الممارسات غير المشروعة للقانون الدولي وانتهاك اسرائيل للمعاهدات والالتزامات الدولية.

وأضاف أن المرافعة المصرية أكدت عدم أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها لأنها سلطة احتلال، وحق فلسطين الدفاع عن نفسها.

وختم أستاذ القانون الدولي، بأنه يجب تعرية الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال، وإيضاح أنه موقف مُخزٍ ومخالف لأحكام القانون الدولي وإساءة استعمال لحق الفيتو.