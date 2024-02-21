طائرة الزمالك يتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-2 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الثمانية لمسابقة الدوري، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي للبطولة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

23/25

25/21

26/24

25/27

15/10

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة بتروجت وسموحة.



ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.