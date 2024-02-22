اقتصاد الإمارات|غرفة عجمان تستعرض خدماتها في معرض للاستثمار العقاري

تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ـ عجمان، المقام حالياً في قاعة الإمارات للضيافة، بمشاركة واسعة من الجهات والدوائر الحكومية وشركات التطوير العقاري والخبراء والمعنيين بالمجال العقاري.

وأكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن رعاية ومشاركة الغرفة في فعاليات المعرض يدعم الجهود المبذولة في تطوير قطاعي العقارات والتشييد والبناء باعتبارهما المحركين الرئيسيين في دعم ونمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف ان المعرض يُسلط الضوء على ممكنات القطاع العقاري في إمارة عجمان وفرص استثماراته المتنوعة، ومدى تأثيره الإيجابي على نمو كافة القطاعات، كما يبرز المعرض جودة ومقومات القطاع العقاري في الإمارة كالبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي المميز والبيئة التشريعية العقارية الجاذبة والتنوع الاقتصادي والمشاريع العقارية الكبرى.